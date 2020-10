Maltempo, interventi dei Vigili del Fuoco a Borgo Rivo e Gabelletta - Tuttoggi

Interventi in città zona Borgo Rivo e Gabelletta per una serie di chiamate a causa del maltempo. Interventi in corso anche a Narni.

I Vigili del Fuoco di Terni stanno intervenendo in queste ore, in città zona Borgo Rivo e Gabelletta per una serie di chiamate a causa del maltempo.

Si tratta principalmente di alberi caduti a Borgo Rivo ed elementi pericolanti nella zona Coop a Gabelletta.

Interventi anche per un ramo caduto su una macchina ma fortunatamente senza feriti e una richiesta per un sottopasso allagato in Via Tuderte a Narni Scalo dove ci sono anche due autovetture da recuperare. Anche qui nessun ferito per fortuna.

Da rilevare in queste ultime ore un intenso flusso di chiamate al 115 per ulteriori richieste di interventi.

Articolo in aggiornamento