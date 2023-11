Maltempo, esondato torrente Tescio "Evitate di permanere nei seminterrati" (Aggiornamenti) - Tuttoggi.info

L'allarme è scattato nelle zone di Pian della Pieve e Bosco di San Francesco, criticità in vari Comuni della provincia perugina

Il maltempo torna a colpire in Umbria, stavolta nel Comune di Assisi, dove da stamattina (5 novembre) è scattato l’allarme per l’esondazione del Tescio.

La fuoriuscita del torrente dai suoi argini è avvenuta nelle zone di Pian della Pieve e nell’area del Bosco di San Francesco, causando anche frane. Fortunatamente non c’è nessun pericolo per le persone ma ovviamente il pensiero è corso subito allo scorso giugno, quando i danni erano stati davvero ingenti.

Un avviso per i cittadini è arrivato intorno alle 9 direttamente dal sindaco di Bastia Umbra Paola Lungarotti che ha raccomandato ai residenti nella zona dell’alveo del corso d’acqua di “evitare di permanere nei seminterrati e piano terra delle abitazioni”. Già venerdì scorso (3 novembre) proprio sul Tescio c’era stato un’intervento di ripulitura dei Vigili del Fuoco in prossimità del Centro sociale di Campiglione (Bastia umbra).

I pompieri, alle 11.15, hanno riferito di 61 interventi in coda e 75 chiamate differibili da gestire nella provincia di Perugia, in maggioranza richieste per piante cadute e pericolanti. Altre criticità, oltre che sull’assisano, si stanno registrando a Perugia, Foligno, Todi, Gualdo Tadino, Fossato di Vico, Spoleto, Giano dell’Umbria, Città della Pieve. [Articolo aggiornato alle 11.15]