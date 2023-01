Maltempo e neve, controlli della Polizia Stradale per garantire sicurezza alla viabilità - Tuttoggi

Con il Monte Subasio imbiancato, controlli anche da parte anche dei poliziotti del Commissariato di Assisi per verificare la presenza di eventualità criticità.

La Polizia di Stato ricorda a tutti gli automobilisti di osservare alcuni importanti accorgimenti: la neve e il ghiaccio nascondono insidie soprattutto sulle strade. Si raccomanda la massima prudenza alla guida e il rispetto dell’obbligo di catene a bordo o pneumatici invernali.

Si ricorda, inoltre, che prima di mettersi in viaggio, per non incorrere nei disagi provocati dalle intemperie, è importante informarsi sulle condizioni di viabilità. A tal fine, molto utile è il sito della Polizia di Stato dove è possibile consultare il piano neve, con le informazioni utili sulla circolazione stradale in situazioni di criticità.