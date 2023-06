Maltempo, domani i Comuni incontrano la Regione: focus su danni e necessità - Tuttoggi.info

Dopo l’ondata di maltempo Comuni e Regioni cominciano la conta dei danni. Giovedì 29 giugno ci sarà un incontro presso la Regione come richiesto dalla sindaca di Bastia Umbra Paola Lungarotti e dalla sindaca di Assisi Stefania Proietti.

All’incontro parteciperanno anche i comuni di Nocera e Valtopina, per quella che viene descritta come “una riunione tecnica per fare il punto sugli interventi eseguiti in emergenza, per un confronto sui danni riportati e sulle necessità delle famiglie. Un tavolo interistituzionale per valutare complessivamente i danni derivati dall’ondata di maltempo che già ad una prima stima sono apparsi ingenti, per la valutazione della post esondazione e come e su cosa intervenire”.

“Ringrazio per la sensibilità e la celerità l’Assessore Regionale Enrico Melasecche, – le parole della prima cittadina bastiola – che già nella mattinata di sabato si è recato a Bastia Umbra facendo una ricognizione insieme a me, ai tecnici, alla Protezione civile, l’ingegner Stefano Nodessi Proietti – che ha celermente convocato il tavolo tecnico. Sentire la vicinanza delle istituzioni regionali nell’evento eccezionale che ha colpito il nostro territorio è fondamentale verso il ritorno della normalità che deve avvenire quanto prima. Per la valutazione complessiva ringrazio anche il presidente di Confcommercio Bastia, Marco Montecucco, che sta operando in un’opera di ricognizione e di ascolto verso le attività economiche interessate dal maltempo con il quale ci confronteremo dopo l’incontro in Regione”