Maltempo "Domani a Castello scuole regolarmente aperte" - Tuttoggi

Il sindaco Secondi e l’assessore Guerri smentiscono le notizie circolanti in queste ore circa l’emanazione di un’ordinanza di chiusura "Non sono previste criticità legate al maltempo per lunedì 10 gennaio"

“Le scuole di ogni ordine e grado di Città di Castello domani saranno regolarmente aperte”.

A comunicarlo sono il sindaco Luca Secondi e l’assessore alle Politiche Scolastiche Letizia Guerri (nella foto), chiarendo che “l’ultimo bollettino meteorologico diffuso dalla Protezione Civile regionale ha escluso criticità particolari legate al maltempo per la mattinata di lunedì 10 gennaio”.

L’amministrazione comunale smentisce pertanto “categoricamente” le notizie circolanti in queste ore circa l’emanazione di un’ordinanza da parte del Comune per la chiusura degli Istituti scolastici a causa delle condizioni meteorologiche avverse.