L'Altotevere si risveglia sotto la neve, imbiancate Castello e San Giustino - Tuttoggi

I fiocchi sono caduti abbondanti soprattutto nei centri al confine con la Toscana, in azione i mezzi sulla E45

Si è fatta attendere ma, come annunciato da giorni, la prima neve del 2022 è arrivata in Altotevere.

Città di Castello e San Giustino si sono risvegliate imbiancate, grazie ad una precipitazione nevosa sicuramente superiore alle aspettative.

foto da San Giustino (sangiustinometeo)

Il centro depressionario si è infatti posizionato in modo perfetto sulla Valtiberina umbra, con nubi cariche in arrivo dalla Toscana (anche la vicina Sansepolcro è stata abbondantemente ricoperta) e richiami miti assenti a tutte le quote.

Fioccate più o meno intense si sono registrate anche a Monte Santa Maria Tiberina e Pietralunga, dove però al momento sta ancora nevicando. Sulla E45, in queste ore, sono in azione mezzi spazzaneve e spargisale.