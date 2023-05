Maltempo, chiusa E45 ai mezzi pesanti da Sansepolcro Sud - Tuttoggi.info

Personale Anas è dislocato in corrispondenza degli accessi alla E45 al fine di limitare il transito dei soli camion/tir

Causa emergenza maltempo in corso in Emilia Romagna, che interessa, tra l’altro, il relativo tratto della E45, di concerto con le Prefetture di Arezzo e Forli- Cesena, è stata attuata una limitazione del traffico sul tratto toscano della superstrada.

In particolare è stata disposta una deviazione ai mezzi pesanti a partire da Sansepolcro Sud dirigendoli verso Arezzo. Personale Anas è dislocato in corrispondenza degli accessi alla E45 al fine di limitare il transito dei soli camion/tir. Viene comunque garantita la percorrenza fino a Pieve Sud, con relativo filtro da parte di Anas per i mezzi pesanti.