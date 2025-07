Maltempo, auto bloccate nel sottopassaggio: vigili del fuoco sul posto - Tuttoggi.info

Vigili del fuoco in azione nel pomeriggio di oggi (26 luglio) per un paio di auto bloccate in un sottopassaggio allagato. Vari gli interventi infatti per il maltempo nel pomeriggio tra Perugia ed Umbertide, in particolar modo nella zona di Pierantonio.

Tutte le squadre disponibili – quelle della Centrale di Perugia, del distaccamento di Corso Cavour e del Distaccamento di Città di Castello – sono attualmente al lavoro per gestire le richieste pervenute alla Sala Operativa.

La maggior parte degli interventi riguarda rami pericolanti, infiltrazioni d’acqua e danni minori causati dalle forti piogge, senza particolari criticità. La situazione più complicata a Pierantonio, dove alcune persone in auto sono rimaste bloccate in un sottopassaggio. Sul posto, come detto, i pompieri.

Intorno alle 18 restano da evadere circa una decina di richieste e i vigili del fuoco prevedono di riuscire a riportare la situazione alla normalità nel corso della giornata.