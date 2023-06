Maltempo, allagamenti a Terni | Auto in panne in via Bramante - Tuttoggi.info

Maltempo, Terni sotto incessante pioggia provoca allagamenti e disagi al traffico. Vigili del fuoco in azione

L’ondata di Maltempo che ha colpito Terni nel pomeriggio di oggi, 14 giugno, ha causato numerosi danni ad abitazioni private e alle strade. Numerose le richieste che stanno pervenendo al centralino dei Vigili del fuoco di Terni per denunciare i danni provocati dalla pioggia.. Le zone più colpite sono quelle di Terni città, in particolare i quartieri di Borgo Rivo e zona Bramante, con allagamenti nei sottopassi e qualche scantinato. Proprio nel sottopasso di via Bramante un’auto è stata sommersa dall’acqua e i caschi rossi hanno dovuto spingere il veicolo a mano. I Vigili del Fuoco hanno effettuato 10 interventi e 15 sono ancora in coda. Qualche richiesta di intervento anche nell’Orvietano e nell’Amerino.