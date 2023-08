Maltempo, a Bastia incontro con i cittadini per fare il punto - Tuttoggi.info

L’amministrazione comunale di Bastia Umbra invita tutta la cittadinanza e in particolare i concittadini residenti nella zona colpita dal maltempo e in particolare dall’esondazione del Tescio della scorsa fine di giugno, a partecipare all’incontro del 10 agosto dove verrà fatto il punto sulle iniziative intraprese.

A fine giugno il Comune di Bastia, insieme a quello di Assisi, Valtopina e Nocera Umbra, si erano incontrati in Regione e “avevano convenuto sulla necessità di richiedere lo ‘stato di emergenza nazionale’, invocando la fattispecie di cui all’art. 25 comma 3 del Codice di Protezione Civile Dlgs 1/2018” dopo l’eccezionale ondata di maltempo del 23 giugno. A questo incontro seguirà quello del prossimo 7 agosto presso la sede regionale dell’assessorato alle infrastrutture e alla Protezione civile regionale, quando l’assessore Enrico Melasecche, insieme ai dirigenti regionali, incontrerà i sindaci dei Comuni interessati per aggiornamenti sugli interventi effettuati e da realizzare per il ripristino delle condizioni di sicurezza e sostegno alla cittadinanza. Successivamente “Invitiamo i residenti delle zone interessate il giorno 10 agosto alle ore 18.00 presso la Sala del Consiglio del Municipio di Bastia Umbra (Piazza Cavour, 19) per fornire loro tutti gli aggiornamenti sulle iniziative intraprese”, la nota della giunta bastiola.