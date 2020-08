Malori e colpi di calore, interviene il Sasu - Tuttoggi

Il Soccorso Alpino e Speleologico Umbria (SASU) ha ricevuto moltissime chiamate durante la settimana appena conclusasi.

Particolarmente numerose sono state le richieste di intervento per incidenti e malori da colpi di calore.

Infortunio alla cascata delle Marmore

La Centrale Unica Regionale del 118 (CUR), per due giorni di seguito, ha attivato il SASU per un infortunio alla Cascate delle Marmore, poi è stata la volta di un malore per colpo di calore sulle creste del Redentore sul Monte Vettore – ove è stato necessario anche l’intervento dell’elisoccorso Icaro 02 di base a Fabriano con a bordo un medico anestesista rianimatore, un infermiere ed un tecnico di elisoccorso del soccorso alpino e speleologico – ed infine, anche per un cane feritosi alle zampe durante un’escursione con i proprietari.

Le raccomandazioni

In tutti i casi, le squadre del SASU provenienti dai vari presidi dislocati lungo la regione sono prontamente intervenute con tecnici, operatori e sanitari.

Raccomandiamo sempre di affrontare le escursioni accertandosi delle temperature e dei percorsi che si andranno ad affrontare, dotandosi dell’abbigliamento adeguato e tenendo conto delle priorità capacità fisiche.