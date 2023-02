Malore improvviso mentre lavora, muore 49enne - Tuttoggi

Immediatamente i colleghi hanno allertato i soccorsi, con il 118 precipitatosi sul posto. I sanitari avrebbero provato numerose volte a rianimare l’uomo con il massaggio cardiaco ma purtroppo alla fine non c’è stato nulla da fare. Sul luogo della tragedia (nella foto) sono arrivati anche i carabinieri e, solo intorno alle 12, anche il medico legale. Il pm di turno avrebbe già disposto l’autopsia per far luce sulla vera causa del decesso.

Nel pomeriggio è arrivato anche il cordoglio della Presidente della Provincia di Perugia Stefania Proietti: “L’intera Amministrazione provinciale si stringe accanto alla moglie, ai tre figli e ai parenti di Antonio e partecipa al dolore che in questo momento li ha travolti”.