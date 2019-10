Malore di Salvini, dopo la “gufata” l’augurio di Renzi

Durante il confronto con Matteo Salvini registrato martedì pomeriggio negli studi Rai e poi andato in onda la sera nella puntata di “Porta a Porta”, Matteo Renzi aveva con ironia invidiato all’avversario politico le capacità del suo apparato digerente, viste le tante cene alle sagre a cui partecipava. Qualche ora dopo il leader della Lega, sceso all’aeroporto mentre si recava a Trieste per assistere ai funerali dei due poliziotti uccisi in Questura, ha accusato una colica renale ed è stato costretto ad un controllo all’ospedale di San Paolo di Monfalcone. Una “gufata”, come la chiamerebbe lo stesso Renzi.

Che però ha poi twettato: “Un abbraccio a @matteosalvinimi e l’augurio di rimettersi in forma presto. Per tornare a litigare subito, naturalmente”.

Perché nel confronto da Vespa i due, tra battute e numeri, non si sono risparmiati colpi. Ed hanno proseguito anche dopo, sul loro terreno preferito, quello dei social.

“C’è una domanda precisa – ha scritto Renzi – cui Salvini nemmeno ieri mi ha risposto. I famosi # 49milioni li ha spesi sì o no? Non è difficile, basterebbe una semplice risposta. Salvini ha usato quei soldi per alimentare la sua propaganda falsa sui social? Deve rispondere, non fuggire”

E Matteo Salvini: “Con tutta l’umiltà del mondo, visto che spetterà a voi giudicare, diverse persone che hanno assistito al confronto fra me e Renzi hanno commentato “2 a 0 per Salvini e palla al centro”. Ora aspetto un bel confronto col signor Conte # portaaporta“.

Il leader della Lega si è subito ripreso dal malore ed è tornato in Umbria per gli appuntamenti già in programma. Oggi Salvini, dopo la mattinata alla Treofan di Terni, sarà a pranzo a Fabro con i suoi sostenitori e poi parteciperà ad un incontro pubblico a Orvieto (ore 15 Palazzo del Capitano del Popolo) sulla sicurezza. Alle 17,30 parteciperà a Perugia (Park Hotel di Ponte San Giovanni) alla conferenza stampa con gli altri leader del centrodestra, Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi.

