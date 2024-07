Magia nera e malefici: i prezzi, gli incantesimi | TO scopre 'stregone' - Tuttoggi.info

Magia nera, malefici, rituali, stregoni e sedicenti maghi: la nostra attenzione è stata attirata da un insolito annuncio apparso in una delle tante pagine social sulla città di Terni: “Eseguo rituali di magia nera per far tornare il vostro ex partner”. Notare subito la ‘furbizia’ di aver precisato che si tratta di rituali d’amore, ma si nomina pur sempre la magia nera: così abbiamo deciso di approfondire la questione, scoprendo una delle tante truffe che circolano online da parte di chi approfitta di una situazione di debolezza di eventuali malcapitati e potenziali ‘clienti’. Abbiamo così contattato il sedicente stregone, in grado di praticare sortilegi e legami magici.

Magia nera e riti in videochiamata

Dopo aver contattato lo stregone, siamo rimasti abbastanza stupiti che per il rito bastasse fare una videochiamata, una volta i maghi lavoravano almeno in presenza: la magia 2.0 verrebbe da dire. Ma attenzione, è solo la truffa 2.0: “Durante il rito faremo una videochiamata per farvi pronunciare le vostre promesse – ci scrive il mago – io mi occuperò dei riti e quando avrò bisogno delle vostre promesse faremo una videochiamata. Ho bisogno di una foto dell’uomo e del suo nome e cognome”. Lo stregone, che è in grado di eseguire magia nera, dà dunque per scontato che sia un uomo la persona che vogliamo legare alla nostra vita. Noi dobbiamo solo fornire questi dati e al rito pensa lo stregone, ma quanto ci costerebbe?

Quanto costano gli incantesimi di magia nera: “Occhio malocchio prezzemolo e finocchio”

Siamo riusciti a carpire informazioni interessanti allo stregone, che tanto ‘furbo’ poi non sembra. “Per riavere il vostro ex partner vi costerà 211 euro. Per scoprire se vi hanno fatto il malocchio, vi costerà 50 euro e avrò bisogno del vostro nome e cognome, della vostra data di nascita e di una foto del palmo della vostra mano sinistra. Per lanciare un incantesimo su qualcuno, il costo è di 153 euro”. Ecco servito il ricco menù dello stregone che ci spinge ad effettuare il pagamento sulla sua Postaepay e vuole insistentemente sapere quale rito vogliamo perfezionare. Ma noi continuiamo a chiedere informazioni.

Se vi siete liberati con fatica del vostro ex, attenzione alla magia nera

Lo stregone promette davvero risultati incredibili, ma se avete impiegato tanto per liberarvi del vostro ex fate attenzione, perché quello che promette il mago è sensazionale: “Non appena i rituali saranno stati completati, saranno passati 7 giorni verrà di sua spontanea volontà e si innamorerà perdutamente di voi. Ma attenzione, se non lo amate davvero e non volete passare il resto della vostra vita con quest’uomo, vi consiglio di non eseguire questo rituale di legatura. Perché non appena il rituale viene eseguito, sarete l’unica persona a cui penserà, sarete nella sua testa ogni secondo. Si affezionerà a voi e sarà follemente innamorato per il resto della sua vita”. Da notare ancora ‘la furbizia’ con la quale si cerca di utilizzare la ‘psicologia inversa’ di fingere una dissuasione per instillare, invece, una speranza ancora maggiore nella vittima della potenziale truffa. Se qualche cittadino ternano, o di qualsiasi altra parte del mondo, si fosse imbattuto in questo tipo di proposte, raccomandiamo di non effettuare alcun pagamento, di non fornire alcun dato personale e di non affidarsi alla magia nera, perché la magia nera non esiste. Chiamate, invece, le forze dell’ordine e segnalate la truffa.



