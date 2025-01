Madre e figlio forse uccisi dal fumo, attesa per l'autopsia - Tuttoggi.info

Potrebbe essere stato il fumo sprigionato da un incendio avvenuto nella notte di Capodanno a causare la morte del 59enne Mauro Broccucci e della 86enne Anna Laoreti. A chiarire le cause della morte di madre e figlio, nonché del loro cane, all’interno della loro abitazione al civico 77 di via XX Settembre a Terni, sarà l’autopsia sulle loro salme. Il decesso, scoperto all’ora di pranzo del primo gennaio, sarebbe presumibilmente avvenuto nella notte, mentre dormivano. I corpi esanimi dei due sono stati rinvenuti nelle rispettive camere, quello del figlio parzialmente bruciato mentre nella sua stanza c’erano i segni di un incendio spento.

Ad allertare i soccorsi è stato un familiare, con il 118 che poi ha richiesto l’intervento del personale della squadra volante e dei vigili del fuoco per una sospetta fuga di gas. “Una volta giunti sul posto – riferisce la Questura – gli operatori constatavano trattarsi di un incendio, ormai estinto, sviluppatosi all’interno di una camera dell’appartamento, nell’abitazione si trovavano due persone decedute unitamente al cadavere di un animale domestico. Con l’ausilio dei vigili del fuoco si provvedeva in via cautelare a evacuare la palazzina di due piani”.

Gli accertamenti in corso, dunque, faranno piena luce su quella che a tutti gli effetti sembra essere una tragedia domestica. Che ha lasciato sconvolti quanti conoscevano i due: Anna, la madre, era in pensione dopo aver a lungo svolto l’attività di sarta, il figlio Mauro era molto conosciuto in quanto da numerosi anni era pasticcere alla poco distante pasticceria Paggi e Serangeli.