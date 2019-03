Madonna Alta, via i semafori

share

Al via i lavori per la realizzazione della nuova rotonda che sostituirà l’attuale impianto semaforico tra via Cotani, via della Madonna Alta e via Baracca.

L’Amministrazione comunale è consapevole degli inevitabili disagi che, almeno in una prima fase, caratterizzeranno l’esecuzione dei lavori e ha organizzato una serie di incontri informativi, in primo luogo con l’istituto scolastico della zona, ma a seguire anche con le associazioni – anche sportive – che gravitano nel quartiere. Ciò al fine di recepire eventuali necessità dei soggetti coinvolti.

Poiché ci sarà la necessità di chiudere al traffico veicolare e pedonale via Cotani – in prossimità del semaforo – è evidente che ciò comporterà ripercussioni anche sugli utenti degli impianti della “Gryphus Sporting Club”: in quest’ottica l’Amministrazione ha inteso quindi incontrare anche i responsabili di questo centro sportivo.

La consigliera Pastorelli: “Ritengo dunque del tutto naturale contattare i responsabili delle strutture che subiranno necessariamente disagi. Una prassi che non dovrebbe destare meraviglia, ma che rappresenta invece il corretto modo di porsi nei confronti dei cittadini, che devono essere resi partecipi dei progetti che una Amministrazione ha in mente per migliorare la città“.

share

Stampa