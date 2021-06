Maciapiede "giungla" a Terni | La denuncia VIDEO di un cittadino - Tuttoggi

A denunciare la situazione di incuria è un cittadino del capoluogo umbro che testimonia con un video lo stato di abbandono

Una giungla in città. È quello che accade in via Gisa Giani a Terni. Un’area urbana con condomini, villette, chiese ed esercizi commerciali, abbandonata all’incuria di chi dovrebbe prendersi cura della gestione del bene pubblico.

Il marciapiede della via, a ridosso di aree verdi, è diventato ormai impraticabile, invaso da vegetazione, piante ed erbacce che hanno preso il sopravvento sull’asfalto.

In quel tratto, sicuramente a basso impatto di traffico veicolare, la strada funge da servizio ai residenti per raggiungere le proprie abitazioni.

I cespugli però invadono ormai tutta l’area del marciapiede, proprio sotto ai lampioni che dovrebbero illuminare il cammino, rendendo impossibile la percorribilità pedonale, se non lungo la carreggiata.

