Lutto nel mondo della scuola, Spoleto piange la Maestra Maura Neri - Tuttoggi.info

Spoleto piange la maestra Maura Neri che si è spenta ieri pomeriggio. Aveva 81 anni e nulla faceva temere una dipartita improvvisa.

Per quasi 40 anni ha formato centinaia di studenti, prima alla Scuole elementare di San Carlo, poi alla Elementare di Villa Redenta.

Maura Boccadoro Neri era da tutti conosciuta come la “maestra Neri” (quando le insegnanti si presentavano con il nome del coniuge). Di carattere forte ed estremamente riservata, era molto ben voluta per la sua sensibilità e capacità di intercettare, comprendere e aiutare a risolvere quelle situazioni che potevano gravare sui giovani alunni. Così per una precisa scelta ha dedicato tutta la sua vita agli studenti e alla famiglia.

Da diversi anni era rimasta vedova del compianto Lanfranco Neri, della omonima tipografia di piazza Sordini, tra le realtà imprenditoriali che hanno dato lustro alla città.

I funerali della maestra Neri si terranno questo pomeriggio alle ore 16,30 nella chiesa di San Pietro.

Alle figlie Roberta e Stefania e ai parenti giunga l’abbraccio della redazione