Lutto a Terni, addio a Lorenzo - Tuttoggi

Folla commossa al funerale del 17enne tragicamente morto nel sonno la scorsa settimana. Don Paolo Carloni si rivolge ai giovani

Tanti giovani e una folla commossa hanno tributato l’ultimo addio a Lorenzo, il 17enne che ha tragicamente perso la vita durante il sonno, nella notte tra il 2 e 3 dicembre scorso.

Lo striscione per Lorenzo “Daje lu gas”

Davanti alla chiesa dell’Immacolata Concezione, dove si è svolto il rito funebre officiato da Don Paolo Carloni, gli amici di Lorenzo hanno parcheggiato il suo scooter e lo hanno ricordato con uno striscione con scritto “Daje lu gas – Lollo vive con noi” in caratteri viola, così come erano viola i fumogeni accesi alla fine del funerale e il suo amato scooter.

“Come posso usare la mia vità?”

Nell’omelia rivolta alle tante persone presenti nella chiesa dell’Immacolata Concezione Don Paolo Carloni si è rivolto soprattutto ai giovani: “Come posso usare la mia vità?“. Il parroco ha ricordato ai giovani che non vanno trovate scuse se le cose non vanno come si vorrebbe, ma che bisogna alzarsi in piedi, perché questo è il modo “di cogliere la luce della vita e la sua essenza”.

Raccolta fondi in ricordo di Lorenzo

In onore del ricordo di Lorenzo è stata organizzata una raccolta fondi per l’associazione “I Pagliacci” e per il reparto di Pediatria dell’ospedale di Terni.