Lutto a Perugia per la morte di Loretta Cellini

Psicologa, psicoterapeuta e scrittrice, fondatrice de "Il Ponte" e autrice de "L'epifania dell'amore"

Lutto a Perugia per la scomparsa di Loretta Cellini, psicologa, psicoterapeuta e scrittrice che ha pubblicato tre libri di poesie, un epistolario insieme ad Annunziata Romani ed è presente con alcuni suoi componimenti in numerose antologie di poeti ed artisti umbri. Dal 2008 è inclusa in alcune iniziative editoriali della casa editrice “Pagine” di Roma. È stata membro di giuria del Premio Nazionale di Poesia “Città di Corciano” per due sessioni. Durante gli anni ’70 e ’80, ha contribuito attivamente a diversi giornali, tra cui “Il Ponte“, di cui è stata socia fondatrice, e “La Voce“.

Nel suo ultimo libro “L’epifania dell’amore” patrocinato anche dal Comune di Perugia, la scrittrice “racconta in prosa e in versi personaggi immaginari che si muovono in un contesto storico ben preciso (Anno Domini: 1105-1106), vite di donne e uomini che scelgono percorsi difficili e pertanto comunemente inimmaginabili.”

Il sindaco Andrea Romizi e l’Amministrazione comunale si uniscono al cordoglio per la morte di Loretta Cellini. A “Rosa Canina”, lo pseudonimo dell’artista, l’abbraccio di tutta la città.