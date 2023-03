Lunedì notte niente acqua in una vasta area di Perugia: le vie interessate

verrà sospesa l’erogazione idrica nelle seguenti Vie del Comune di Perugia e tutte le rispettive limitrofe:

Viale Orazio Antinori nel tratto da Via San Galigano a Via Pellini

Via Lancellotti

Via Siepi

Via del Coppetta

Via Maturanzio

Via Spirito Gualtieri

Strada San Galigano nel tratto compreso tra Via D’Andreotto e Via delle Sorgenti

Via D’Andreotto nel tratto da Via Tiberi

Via San Galigano

Via Piaggia Colombata nel tratto da Via Pellini a Via Maturanzio

Via Checchi

Via Pellini

Via San Prospero

Via Don Giovanni Bosco

Via del Bucaccio

Via Quieta

Via Ascanio della Corgna

Via Mameli

Via Adamo Rossi

Via XX Settembre nel tratto da Via della Pescara a Via Quieta

Viale Roma

Via Villaggio Santa Livia

Via Bratislava

Via Solatia

Via San Costanzo

Strada Vicinale della Pallotta

Le informazioni sono disponibili anche nel portale www.umbraacque.com

Si ricorda inoltre che al momento del ripristino del servizio, l’acqua potrebbe essere caratterizzata da piccoli fenomeni di torbidità o di opalescenza. In tal caso sarà sufficiente farla scorrere per breve tempo per eliminare l’inconveniente. L’Azienda resta comunque a disposizione per le dovute informazioni o richiesta di interventi urgenti attraverso il proprio ufficio di pronto intervento 24 ore su 24 al seguente numero verde: 800 250 445