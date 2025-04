Lunedì i funerali di Ilaria Sula, si cercano tracce della premeditazione del delitto

Un corteo funebre a piedi, dalla sua abitazione di viale dello Stadio, 5 a Terni, accompagnerà la salma di Ilaria Sula fino al cimitero comunale lunedì 7 aprile. I funerali saranno celebrati alle ore 14.

A comunicarlo è stato il padre di Ilaria, Flamur Sula.

“Un ringraziamento a tutte le persone che vorranno partecipare” termina il messaggio affidato ai social, in una città che si appresta a vivere un altro giorno di dolore.

Intanto, anche dopo la confessione resa nell’interrogatorio di garanzia dall’ex fidanzato di Ilaria, Mark Samson, proseguono le indagini degli inquirenti per chiarire come è stata uccisa la studentessa e chi ha aiutato Mark a trasportarne il corpo fino al dirupo fuori Roma in cui è stato trovato in una valigia.

In particolare, gli inquirenti intendono chiarire il ruolo eventualmente avuto dalla madre, che era contraria a quella relazione, breve e burrascosa.

Il giovane ha detto di aver fatto tutto da solo. Di aver ucciso Ilaria la mattina del 26 marzo, dopo che lei si era fermata a dormire da lui una volta restituiti gli abiti di Mark che aveva ancora in casa. Una furia omicida che secondo il racconto del ragazzo sarebbe scattata una volta trovati dei messaggi sul cellulare di Ilaria.

Una ricostruzione che non convince del tutto gli inquirenti. Che dopo un nuovo sopralluogo hanno sequestrato il computer del ragazzo. Alla ricerca di tracce che possano portare alla premeditazione del delitto o per disfarsi del corpo senza vita dalla ragazza.