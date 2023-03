L’Umbria protagonista al Vinitaly2023 di Verona, “Umbria Naturally DIFferent”

Nello spazio Umbria saranno presenti 50 espositori, tra aziende vitivinicole e consorzi di tutela (Montefalco, Trasimeno e Torgiano), a cui si aggiunge il Consorzio del Prosciutto di Norcia IGT; oltre 100 saranno le etichette in degustazione nell’Enoteca Regionale.

Il ricco programma dello stand Umbria al Vinitaly prenderà il via con l’inaugurazione ufficiale, alla presenza dei rappresentanti delle istituzioni locali, prevista per le ore 12,30 di domenica 2 aprile. Seguiranno approfondimenti, degustazioni e animazioni per tutta la durata della fiera veronese, che avranno come protagonisti il vino e il territorio umbro.