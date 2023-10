L’Umbria non è una terra per giovani (imprenditori)

In dieci anni perso il 28% delle imprese guidate da under 35 e oltre 170mila residenti tra 18 e 34 anni di età

Negli ultimi dieci anni l’Umbria ha visto perdere oltre il 28% delle imprese guidate da under 35. Nel 2012 erano 9.657 le imprese guidate da giovani, lo scorso anno 6.900. Una perdita di 2.757 imprese guidate da giovani che pone l’Umbria ai vertici delle regioni che percentualmente hanno visto arretrare le aziende under 35, oltre la media nazionale, che è di -22,7%.

La fotografia arriva da un’elaborazione effettuata dalla Cna delle Marche su dati dell’Istituto Tagliacarne. Proprio le Marche guidano questa classica, con una perdita in dieci anni del 36,6% delle imprese guidate da under 35.

L’Umbria si colloca al sesto posto di questa non invidiabile classifica, appunto al di sopra della media nazionale. In Italia in dieci anni sono state 152.967 le imprese giovani perse.

Nello stesso periodo è calata anche la popolazione tra 18 e 34 anni, passata nel Paese da 11 milioni 292mila a 10 milioni 293mila. Quasi un milione di giovani maggiorenni in meno (-8,8%).

Anche in questo caso in Umbria il calo è risultato superiore alla media nazionale: -12,7%, con 170.381 residenti tra 18 e 34 anni persi rispetto al 2012.