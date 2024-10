L'Umbria e le sue eccellenze: cresce il lavoro di storytelling della scuola dei mestieri di Ecipa Umbria - Tuttoggi.info

Lunedì 30 settembre 2024, le allieve e gli allievi del Corso di Grafica e Comunicazione Crossmedia della Scuola dei Mestieri di Ecipa Umbria – Consorzio Futuro hanno presentato i lavori che – tra gli altri – li hanno impegnati durante l’Anno Formativo 2023-24: un documentario sul calcio femminile in Umbria e uno su Perugia e il cioccolato.

Contestualmente sono stati premiati gli allievi più meritevoli usciti nel 2024 dal Corso di Grafica e Comunicazione Crossmedia; sono stati presentati i lavori del laboratorio di fotografia della classe 1h A.F.

23-24; si è parlato anche di GenerAzione Fontivegge, il piano di ampliamento dell’offerta formativa della Scuola dei Mestieri per il quale è stata lanciata una campagna di crowdfunding sulla piattaforma Eppela.

I due documentari sono nati dalla volontà della Responsabile della Scuola dei Mestieri, Martina Cecchini di realizzare dei video che mettessero alla prova gli allievi, mostrando delle realtà meritevoli di essere raccontate perché vere e proprie eccellenze del territorio. Guidati dai professori Alberto Fabi, Donato Colangelo e Matteo Carbone (farmstudiofactory.it) e con la collaborazione di tutto il corpo docente del Corso di Grafica e Comunicazione Crossmedia, le allieve e gli allievi hanno scritto, girato, montato e post-prodotto gli elaborati in autonomia con Davinci Resolve ed After Effect.

Il primo ad essere presentato è stato il documentario sul calcio femminile “Siamo Calciatrici” , realizzato da Lija Ahmed, Alassane Doumbuoya, Vadym Dudka, Manidu Bimsara Kathaluwa Patabendige, Jessica Xyke e Davide Zunino, tutti allievi della classe 1H IeFP 23/24. La loro idea è partita dalla volontà di dar luce al mondo del calcio femminile che nella nostra regione è sempre stato in secondo piano ma che, finalmente – merito dello staff tecnico e della bravura delle calciatrici – sta conquistando lo spazio e

l’attenzione mediatica che si merita.

A raccontarne la storia e l’operato della Rappresentativa Umbra sono state: Valentina Roscini, Delegato Calcio Femminile Comitato Regionale Umbria, Vania Peverini, Selezionatore tecnico Rappresentativa Umbra, Giulia Piselli, Alice Venturini e Luisa Latini, rispettivamente attaccante, centrocampista e portiere

della Rappresentativa Umbra. La location dov’è stato girato il video è la sede regionale della FIGC – Federazione Nazionale Giuoco Calcio – e della Lega Nazionale Dilettanti (LND).

“Per girare le interviste siamo stati ospiti della FIGC – LND, che ci ha aperto le porte degli uffici e del campo da calcio vicino. Come prima cosa abbiamo intervistato Vania, Giulia, Alice e Luisa che ci hanno parlato della Rappresentativa Umbra di Calcio Femminile. Poi siamo saliti negli uffici ed abbiamo parlato con Valentina, che ci ha raccontato la sua storia, che in fin dei conti coincide con quella del calcio femminile nella nostra regione”. Così Davide Zunino, sullo short doc sul calcio femminile realizzato dalla sua classe.

Per quanto riguarda lo short doc su Perugia e il cioccolato – “Il dolce bacio di Perugia” – a lavorare sono stati gli allievi della classe 2H IeFP 23/24: Aihem Bouchemma, Ayouba Cherif, Mirko Delgado e Isabel Metani. Isabel e i ragazzi hanno prodotto lo script partendo da un’idea semplice: “raccontare le realtà che ci sono dietro al prodotto gastronomico più celebre – e dolce – della città di Perugia”. Una volta realizzata la base scritta del girato, la classe si è recata in 3 aziende molto diverse l’una dall’altra, così da poter

raccontare più punti di vista: la Perugina – dove hanno incontrato Cristina Mencaroni, Responsabile del Museo Storico della Perugina; la Vannucci Cioccolato – dove hanno intervistato Antonio Zamporlini, uno dei soci fondatori dell’azienda e la Mastro Cianuri, dove li ha accolti Alice Cianuri, proprietaria

dell’attività. In tutte e tre le aziende hanno girato immagini per mostrare la storia e l’operato dei laboratori così da poter raccontare diverse modalità di realizzazione dei prodotti di cioccolato.

“I giorni di ripresa sono stati tre. La prima azienda dove ci siamo recati è stata la Vannucci Cioccolato a Pantalla di Todi. Qui abbiamo potuto riprendere le operaie e gli operai a lavoro sulla produzione e sull’inscatolamento dei cioccolatini destinati al mercato. Il secondo giorno siamo stati al Museo Storico della Perugina, che abbiamo visitato per raccogliere materiale sulla realtà che ha fatto la storia del cioccolato a Perugia e in Italia. Infine siamo stati da Mastro Cianuri, laboratorio artigianale dove abbiamo potuto notare le differenze nella realizzazione dei prodotti rispetto alle due precedenti aziende, che hanno una produzione industriale e più strutturata. Abbiamo avuto un quadro veramente completo, così da poter raccontare tutto in maniera decisamente approfondita”. Queste le parole di Isabel Metani sullo short doc “Il dolce bacio di Perugia” realizzato dalla sua classe.

Menzione importante va anche a Alice Palatucci e Michele Zappacenere, gli allievi più meritevoli della classe 3H IefP 23/24 che hanno sostenuto l’esame di qualifica a luglio e che hanno concluso il loro percorso di formazione con ottimi voti, grazie anche alle loro tesine che sono state presentate durante l’evento.

A chiudere la conferenza stampa, la presentazione del progetto di ampliamento dell’offerta formativa della Scuola dei Mestieri “GenerAzione Fontivegge”. Le attività della Scuola dei Mestieri sono interamente finanziate dalla Regione Umbria che recentemente è salita sul podio come una delle regioni più virtuose

per dispersione scolastica.

“Siamo sempre più convinti che investire sullo studio e sulle conoscenze professionali renda cittadini liberi e aperti al cambiamento e alla crescita, nonché professionisti competenti e competitivi nel mondo del lavoro. I nostri giovani hanno il diritto di poter scegliere il loro futuro e il percorso di studi in un ventaglio di opportunità senza sentire l’obbligo di dover percorrere solo una via pur sapendo che non arriveranno alla fine”: queste le parole dell’assessore all’Istruzione della Regione Umbria Paola Agabiti.

Dall’Anno Formativo 23/24 però sono state introdotte delle attività di potenziamento, le cui relative spese finora sono state sostenute dalla Scuola dei Mestieri. Per l’Anno Formativo 24/25 sono state progettate attività ancora più strutturate, che richiedono un impegno economico notevole ma che garantiscono ad allieve ed allievi di imparare ancora di più e ancora meglio. Per questo è stata aperta una campagna di crowdfunding sulla piattaforma Eppela così da avere un sostegno dalla comunità utile a poterle mettere in atto.

“Crediamo che l’anima del nostro progetto educativo – evidenzia Sonia Sorci, Coordinatrice del Progetto GenerAzione Fontivegge – sia curare l’interesse più profondo di ragazze e ragazzi, un traguardo che si può raggiungere solo con l’abbraccio della comunità e la collaborazione di tutte le reti socioeducative. Non è più tempo di agire da soli; è essenziale formare alleanze educative e avviare processi collettivi. Il nostro intento è tessere legami di comunità capaci di generare innovazione insieme alle generazioni che ci sono affidate”.

Il Corso di Grafica e Comunicazione Crossmedia è un corso gratuito per ragazze e ragazzi che hanno meno di 19 anni e vogliono entrare rapidamente nel mondo del lavoro. Possono iscriversi subito dopo la terza media, tramite il sito dedicato alle iscrizioni del Ministero dell’Istruzione e del Merito, oppure in qualsiasi altro momento dell’anno tramite il sito dedicato o quello di Ecipa Umbria.

Tutti i corsi della Scuola dei Mestieri (IeFP – Istruzione e Formazione Professionale e Diritto/Dovere) sono finanziati dalla Regione Umbria e portano ad una qualifica professionale. Dopo è possibile completare il percorso con un anno aggiuntivo per ottenere un diploma professionale.

Per qualsiasi informazione si può:

scrivere per email all’indirizzo scuoladeimestieri@ecipaumbria.it

mandare un messaggio Whatsapp al numero 075 5173143

oppure chiamare il numero 075 5173143 e selezionare il numero 2.

Ecipa Umbria e Consorzio Futuro sono agenzie di formazione di CNA Umbria, accreditate dalla Regione Umbria e dal 1991 ad oggi hanno accolto, formato e accompagnato nel mondo del lavoro migliaia di persone. La Scuola dei Mestieri è il suo centro di formazione professionale dedicato alle ragazze e ai ragazzi che vogliono diventare estetista, parrucchiere oppure grafici operatori cross-media, oltre che tecnici informatici, addetti all’accoglienza turistica, addetti al punto vendita, artigiani della moda, tecnici di amministrazione aziendale o magazzinieri. I corsi sono gratuiti e durano 3+1 anni (IeFP). La Scuola dei Mestieri ha 2 sedi: quella storica a Perugia, in Via Fontivegge 55 al 2° piano, e la nuovissima sede di

Castiglione del Lago, in Via della Stazione 24.

Per informazioni rivolgersi a:

Elena Ruggeri, responsabile comunicazione Ecipa Umbria – Consorzio Futuro

e.ruggeri@ecipaumbria.it – 075 5173143 interno 156

Martina Cecchini, Responsabile Scuola dei Mestieri

m.cecchini@ecipaumbria.it – 075 5173143 interno 150

Sonia Sorci, Coordinatrice progetto GenerAzione Fontivegge

soniasorci@gmail.com – 075 5173143