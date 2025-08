L'ultima trovata dei vandali, olio esausto versato sui giochi per bambini "Gesto gravissimo" - Tuttoggi.info

Non una “bravata”, né una semplice “furbata”, ma “un vero e proprio atto di vandalismo“. È durissima la reazione del sindaco di Pieve Santo Stefano Claudio Marcelli, dopo l’episodio accaduto nell’area dei giochi pubblici del paese (in via della Verna), dove nella notte tra il 2 e il 3 agosto ignoti hanno versato olio esausto – quello della raccolta differenziata – sugli stessi giochi ma anche su panchine e pavimentazione.

“Dei poveri imbecilli, credendo di dimostrarsi forti, hanno compiuto un gesto incivile e gravissimo” – ha tuonato Marcelli. Il danno, oltre che materiale e ambientale, è soprattutto sociale: l’intera area è ora impraticabile, proprio in un periodo in cui tante famiglie con bambini la frequentano quotidianamente.

Il Comune è già al lavoro per ripristinare l’area in sicurezza, ma il sindaco ha annunciato l’intenzione di sporgere denuncia alle forze dell’ordine. L’amministrazione lancia inoltre un appello alla cittadinanza: chiunque abbia visto o sappia qualcosa, è invitato a segnalare informazioni utili per identificare i responsabili.

“Alla maleducazione non c’è rimedio, ma a certi gesti sì: devono avere conseguenze” ha concluso il primo cittadino. Furiose anche le reazioni dei residenti, che hanno lamentato schiamazzi notturni e poca illuminazione proprio in quest’area.