Lui non la ospita più perché violenta, lei lo perseguita: arrestata

La convivenza era stata breve ma comunque turbolenta, visto che la donna, in più occasioni, si era lasciata andare a ripetuti scatti d’ira contro il padrone di casa, in un caso persino aggredendolo fisicamente.

Lui la manda via, lei lo perseguita

Per questo, l’uomo si era infine deciso a mandarla via di casa. A quel punto, però, la 50enne ha accentuato la propria aggressività, non solo molestando telefonicamente il malcapitato, ma minacciandolo più volte di morte, nonché di incendiargli l’abitazione se lui non l’avesse ripresa in casa.

Dall’attività investigativa, inoltre, è emerso come l’indagata, in due occasioni, non aveva esitato a recarsi presso l’abitazione dell’uomo e a squarciargli le gomme dell’autovettura, sempre come forma di ritorsione nei suoi confronti.

Per questo, all’esito degli accertamenti, la Procura della Repubblica ha richiesto – ed il G.I.P. presso il Tribunale di Spoleto ha disposto – l’applicazione della misura della custodia cautelare in carcere a carico della 50enne.

Una volta emesso il relativo provvedimento, ai poliziotti non è rimasto che rintracciare la donna ed associarla al carcere di Perugia.