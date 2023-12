Lugnano in Teverina, l'olio e la collezione mondiale di ulivi "Olea Mundi" al centro del weekend - Tuttoggi.info

Numerosi gli ospiti di respiro internazionale. Si inizia sabato 2 dicembre, presso il palazzo ex Fabbrica, con il convegno "Olea Mundi: Cultura, Natura e Scienza".

Sarà dedicato alla collezione mondiale degli ulivi “Olea Mundi”, alla pace, alla cultura, alla scienza e alla natura il primo weekend di dicembre a Lugnano in Teverina. In programma, per il 2 e il 3 dicembre, incontri, approfondimenti, degustazioni e visite guidate. Numerosi gli ospiti di respiro internazionale. Sabato 2 dicembre, presso il palazzo ex Fabbrica, il convegno “Olea Mundi: Cultura, Natura e Scienza”.

E’ prevista la presenza di autorevoli referenti dell’itinerario culturale del Consiglio d’Europa “Le Rotte dell’Ulivo”, al quale le amministrazioni dell’Amerino guardano con occhio particolarmente interessato.

Programma

Anche il tema della pace, alla luce del momento di grande instabilità internazionale che stiamo vivendo, sarà al centro del convegno con l’incontro ideale tra le collezioni mondiali Olea Mundi di Lugnano, Assisi e Pergusa (Enna), e il giardino della Pace di Chania in Grecia.

Nel convegno saranno presentate, inoltre, le ultime attività dell’Associazione delle Donne dell’Olio Pandolea, a cura della presidente Loriana Abbruzzetti.

Nel pomeriggio, dopo le degustazioni previste dal progetto Lugnano Borgart Cibus, l’ITT di Amelia effettuerà le analisi sui campioni di olio consegnati, validi per il concorso Polifenolio. Le scuole di Lugnano, invece, in collaborazione con l’amministrazione Comunale, organizzeranno una mostra pomologica delle olive più particolari presenti nella Collezione di Lugnano.

Domenica 3 dicembre, infine, la passeggiata nel Circuito Enoleoturistico Olea Mundi, la visita guidata alla collezione Mondiale Olea Mundi e all’azienda vinicola Trentaquerce.