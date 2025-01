L’Ufficio Immigrazione della Questura di Perugia ha creato un sistema di “prenotazione automatico on - line” - Tuttoggi.info

Prima chiara ed efficace applicazione del motto coniato dal SIULP “Più diritti per le forze dell’ordine moltiplicano i diritti dei cittadini“

(Perugia) L’iniziativa dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Perugia rappresenta un significativo passo avanti nella gestione delle pratiche relative all’immigrazione, soprattutto in un contesto di carenza di personale. Creando un sistema di prenotazione automatica online, l’ufficio ha non solo migliorato l’efficienza del proprio lavoro, ma ha anche reso il servizio più accessibile e meno stressante per i cittadini stranieri.

Questa soluzione permette di eliminare le lunghe attese e gli assembramenti, che spesso creavano disagio e imbarazzo. Grazie alla possibilità di prenotare un appuntamento in base alle proprie esigenze, gli utenti possono ora pianificare meglio le proprie visite e ridurre i tempi di attesa, migliorando così l’esperienza complessiva.

Il sistema è accessibile in due modi, il primo, tramite il sito della Questura, la cui pubblicazione avverrà a giorni, l’altro inquadrando il codice QR code apposto fuori all’ingresso della Questura o all’interno degli uffici. L’accesso al sistema di prenotazione, renderà il servizio ancora più fruibile. Questo approccio innovativo, frutto della dedizione e professionalità del personale, non solo facilita il lavoro degli agenti rimasti, ma assicura anche che i diritti dei cittadini siano rispettati e tutelati.

È importante riconoscere il valore di questo impegno, che trasforma una situazione complessa in un’opportunità di miglioramento per tutti. “ Un ringraziamento speciale va a tutti i colleghi dell’Ufficio Immigrazione – scrive in una nota Massimo Pici, segretario Provinciale del Sindaco Siulp – il cui lavoro quotidiano diventa ora più gestibile e rispettoso delle necessità di chi cerca assistenza. Questa iniziativa è un esempio di come la creatività e la determinazione possano portare a risultati positivi e tangibili, contribuendo a un servizio pubblico più efficiente e umano”.