Luce e gas, ecco quanto spenderanno in più quest’anno le imprese umbre

Quest’anno le imprese umbre spenderanno 257 milioni di euro in più per le bollette di elettricità e gas. Complessivamente, infatti, il conto passerà da 1.337 milioni a 1.594 milioni, con un incremento percentuale di oltre il 19%.

Sono le stime della Cgia, sulla base dei consumi effettuati nell’ultimo anno e dei prezzi medi offerti dai gestori presenti nei vari territori.

Le attività più colpite

In ragione dei volumi, i rincari colpiranno soprattutto l’energia elettrica (la cui spesa è pari quasi a tre volte quella per il gas), penalizzando le industrie della metallurgia (acciaierie, fonderie, ferriere, etc.), chimica, ma anche il commercio, parrucchieri, estetisti, cinema e teatri, pastifici, panifici, laboratori della lavorazione di carni, alberghi e ristoranti.

Aumenti consistenti (maggiori dal punto di vista percentuali anche se inferiori nella spesa) si avranno però anche nella bolletta del gas, cosa che avrà un impatto forte, in particolare, sui bilanci di attività estrattive, lavorazione e conservazione alimenti, produzioni tessili.

Aumenti dei costi che potrebbero anche indurre alcune attività a contrarre la produzione, specialmente in alcuni periodi.

I costi delle bollette in Italia

In Italia si stima che il conto delle bollette di luce e gas per le imprese passerà da 71.545 milioni a 85.278 milioni: un incremento di 13.733 milioni (+19,2%).Con i costi per l’energia elettrica che potranno aumentare del +17,6% e quelli del gas del +24,7%. Rincari in bolletta che in parte verranno riversati sui costi finali di prodotti e servizi.

I costi delle bollette in Umbria

Nel 2023 (ultimo anno per il quale sono disponibili dati definitivi) le industri, le botteghe artigiane, i negozi e gli uffici privati in Umbria hanno consumato 3.852 GW/h di energia elettrica. E su questi consumi, la spesa passerà dai 1.031 del 2024 ai 1.213 milioni stimati per quest’anno, visto l’andamento dei prezzi che si prospetta.

Quanto al gas, su un consumo di 4.103 GW/h la spesa in bolletta stimata lieviterà da 305 milioni di euro a 381 milioni di euro.