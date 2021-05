Luca Argentero, in onda su La7 lo spot su Città della Pieve | Video - Tuttoggi

E' in onda dal 30 maggio su La7 lo spot televisivo promozionale per Città della Pieve con protagonista Luca Argentero, da anni ormai residente in Umbria

L’attore, da anni ormai residente nella cittadina umbra (dove vive con la compagna Cristina Marino e la figlia Nina Speranza), racconta e mostra le meraviglie del territorio in un video della durata di oltre 2 minuti.

La campagna di promozione

Si completa così la strategia turistica della cittadina umbra che mette in capo una campagna di promozione volta a far conoscere Città della Pieve al grande pubblico. Per farlo, l’amministrazione comunale ha redatto un piano di comunicazione che prevede tante novità realizzate da Skylab Studios.

Un nuovo brand, un’immagine turistica che rappresenti al meglio la città del Perugino e che stimoli la comunicazione turistica accompagnato dal claim “La tua prossima esperienza”. Proprio di esperienza si parla, l’obiettivo, infatti, è quello di far vivere la cittadina ai turisti, anche a distanza, grazie ad una serie di strumenti innovativi che faranno immergere le persone tra i vicoli della piccola realtà della Regione Umbria.

Un viaggio in mongolfiera, realizzato in realtà virtuale, accessibile da computer, smartphone, tablet e con i caschetti per la virtual reality. Dalle nuvole sarà possibile scendere in città e iniziare una passeggiata ricca di contenuti multimediali alla scoperta della Pieve, gli stessi contenuti presenti nella segnaletica interattiva recentemente inaugurata. Per lanciare al grande pubblico il progetto, la città verrà raccontata da un ospite d’eccezione, uno degli attori più amati d’Italia: Luca Argentero. Sarà proprio lui a passeggiare tra le meraviglie e le emozioni che si possono vivere ogni giorno a Città della Pieve, la sua voce scandisce un racconto che passa dai colori, alle pitture del Perugino, la natura, il cibo, le produzioni artistiche, le tradizioni e il caratteristico centro storico.

Un video prodotto da Skylab Studios con la regia di Alessandro Passamonti, una favola che farà innamorare chiunque di Città della Pieve. In più formati, per essere adattato a ogni tipo di media, farà il suo esordio in tv con una serie di spot per il canale La 7, dove, dal 30 Maggio al 12 Giugno, lo sguardo di Luca Argentero incrocerà quello di milioni di telespettatori pronti a vivere la loro prossima esperienza.

La Crew dello Spot TV con Luca Argentero

con la partecipazione straordinaria di Luca Argentero

Diretto da Alessandro Passamonti

Una produzione Skylab Studios per il Comune di Città della Pieve

Art Director: Leonardo Tosoni

Camera: Alessandro Passamonti, Fabrizio Farroni

Droni: Francesco Tricomi, Stefano Antonelli

Fonico presa diretta: Mirko Ravaglia

Make Up Artist: Ariana Ferri

Si ringrazia per il supporto indispensabile

il sindaco di Città della Pieve Fausto Risini

Lucia Fatichenti

Rebecca Rinalducci

Leonardo Lorenzoni

Fabiana Bellini