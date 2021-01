Lube ancora amara per la Sir, la Coppa Italia va a Civitanova (3-1)

I Block Devils non riescono a organizzare la difesa su Simon e compagni, che alzano il muro | Ora subito la rivincita in Superlega

Lube ancora amara per la Sir, che cede la Coppa Italia a Civitanova. Dopo quelle in Champions e in campionato al PalaBarton, i Block Devils rimediano una nuova sconfitta dai grandi rivali.

Reazione di Perugia solo nel secondo set, dominato 25-18. Ma nel resto del match il servizio non assiste i Block Devils, che fanno tanta fatica a mettere giù il pallone di fronte alla difesa marchigiana.

Sir Safety Conad Perugia – Lube Civitanova Marche 1-3

(17-25; 25-18; 17-25; 17-25)

Primo set

Solito equilibrio in avvio tra queste due grandi rivali. L’ace di Leon fa sperare che possa ripetersi la grandinata che l’asso cubano naturalizzato polacco ha fatto cadere su Trento.

Ma i cubani della Lube sembrano prendere le contromisure a muro e la squadra di De Giorgi scappa.

La Sir si riavvicina con un ace di Russo (10-12). Ma i marchigiani alzano ancora il muro e prendono il largo (+6).

Ace di Leal (21-14). I Block Devils non riescono a reagire e perdono il primo set 25-17.

Secondo set

Equilibrio nel secondo set. A Leon risponde Rychlicki, davvero efficace in attacco.

Leon piega le mani a De Cecco (13-10) e De Giorgi chiama i suoi.

Ace di Plotnytskyi (15-10).

Ma La Lube rialza il muro e si riporta sotto (19-17).

Heynen chiama i suoi. I Block Devils riorganizzano la difesa e tornano ad allungare, prendendosi il set con Ter Horst (25-18).

Terzo set

Terzo set ancora all’insegna dell’equilibrio. La Sir trova il break (6-4), controsorpasso Lube con Rychlicki.

Leon d’astuzia trova il pari (11-11).

Nuovo allungo Lube, con Leal che attacca un pallone dopo una difesa incredibile (14-11). Heyen vede gli avversari scappare e chiama i suoi.

Block Devils in difficoltà, non riescono più a chiudere un attacco (19-11). Il terzo set se ne sta andando con incredibile break di 8-0.

Ter Horst sveglia i Block Devils, che tornano a giocare alla pari. Heynen mette in campo anche Atanasijevic. Ma il vantaggio della Lube è troppo e i marchigiani si prendono il terzo set 25-17 sul servizio fuori di Leon.

Quarto set

Heynen tiene in campo capitan Atanasijevic. Sir e Lube rispondono punto su punto.

Erroraccio di Plotnytskyi dopo la difficile ricezione su Leal per il primo break della Lube (5-3).

Trova l’ace Simon (8-4). Dopo il muro di Juantorena su Bata Heynen chiama i suoi (9-5). Si ricomincia con un altro ace di Simon. Si fa dura per i Block Devils (10-4).

La Sir si aggrappa ad Atanasijevic, ma la Lube risponde colpo su colpo, forte del vantaggio accumulato.

Perugia prova la reazione finale con Leon. Non passa l’attacco di Atanasijevic (23-17).

La Lube alza ancora il muro e si prende il set, la finale e il trofeo.

La Coppa Italia questa volta va a Civitanova Marche. Dove i Block Devils sono ora chiamati ad un pronto riscatto, per difendere la vetta della Superlega.