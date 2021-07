"Love Festival": tra Perugia e Madalina Ghenea è subito amore

L'attrice e modella, madrina della manifestazione, premiata con il Grifone d'Oro insieme al regista premio Oscar

Nel segno della bellezza e della seduzione la settimana edizione del “Love Film Festival“. Che ha come madrina l’attrice e modella Madalina Ghenea. Premiata con il Grifone d’Oro come Miglior Interprete per “All you ever wished for” di Barry Morrow, insieme al regista premio Oscar Paul Haggis, presente con il suo film “Third Person”.

Entrambi rimasti ammaliati dai colori e dalla bellezza di Perugia. Come i perugini e i turisti che l’hanno vista fuori da Palazzo dei Priori sono rimasti ammaliati dalla bellezza di Madalina.

Nel ricevere il premio per la miglior regia dedicata alla memoria di Donatella Delicati dalle mani della consigliera Renda Paul Haggis ha detto di amare l’Umbria e Perugia, città che lo ispira sempre molto. Per questo ha espresso il desiderio di poter girare un film proprio nel Capoluogo umbro.

A premiare Madalina Ghenea con il riconoscimento dedicato alla memoria di “Maria Angela Palazzo, quale miglior interprete è stato invece il prof. Palazzo. L’attrice si è detta onorata di essere presente al festival e di poter rivestire il ruolo di madrina. Ghenea ha sottolineato l’emozione di poter finalmente presentare un film in presenza dopo tanti mesi di restrizioni e di isolamento.

Un’edizione, quella 2021 del “Love Film Festival”, per la quale il direttore Daniele Corvi ha scelto il tema dei giovani.