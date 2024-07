Lotteria scontrini,100mila euro con una spesa da 80, mezzo milione agli umbri nel 2024 - Tuttoggi.info

Un premio da 100 mila euro, vinto nella provincia di Perugia da un fortunato consumatore, segna il bilancio del primo semestre 2024 della Lotteria degli scontrini, iniziativa voluta dal Ministero dell’Economia e delle Finanze che si conferma una eccellente opportunità per acquirenti ed esercenti. La vincita è avvenuta presso un market tra Gubbio e Gualdo Tadino dove un residente, con una spesa di poco inferiore a 80 euro, ha visto estratto il proprio scontrino fiscale. Al titolare del negozio è andato invece il premio di 20 mila euro.

L’Umbria si conferma così terra baciata dalla dea bendata.

Nei primi sei mesi dell’anno sono stati 34 i reclami presentati all’Ufficio dei Monopoli per l’Umbria di Perugia dai consumatori (12) ed esercenti (22) delle province di Perugia e Terni per una somma complessiva di 530 mila euro. Se i clienti hanno totalizzato premi per 375 mila euro, ai titolari di esercizi pubblici sono andati complessivamente 155 mila euro.

Trend in aumento per questi ultimi, considerando che in Umbria sono presenti le sedi legali di alcuni marchi della grande distribuzione con punti vendita anche fuori regione.

Una volta espletati tutti i controlli, spetta alla Direzione Centrale Giochi dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, competente in materia, autorizzare gli ordinativi di pagamento per il riversamento delle vincite.