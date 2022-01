Lotteria Italia, l'estrazione della Befana | I numeri - Tuttoggi

In questa edizione in Umbria sono stati venduti 120.800 biglietti: 65.000 biglietti a Perugia, seguita da Terni con 55.800 tagliandi

Questa sera, come da tradizione è in programma l’estrazione della Lotteria Italia. Boom di vendite dei tagliandi in concorso, che in questa edizione sono stati venduti nel numero di 6.359.771,+38,9% rispetto all’anno precedente.

Numeri davvero importanti come segnala l’agenzia specializzata Agimeg per la Lotteria Nazionale più antica del nostro Paese, che stasera vedrà finalmente assegnati i numeri vincenti.

L’estrazione dei biglietti

L’estrazione sarà effettuata in seduta pubblica, sotto il controllo del Comitato per l’espletamento delle operazioni relative alle lotterie ad estrazione differita presso la sede dell’Agenzia di Piazza Mastai 12, alla presenza della Guardia di Finanza (GdF) e dei rappresentanti di categoria dei consumatori.

La comunicazione dei biglietti vincenti cosiddetti di prima categoria verrà annunciata nel corso della trasmissione Rai “Soliti ignoti – Il Ritorno”. Il primo premio avrà un valore di 5 milioni di euro.

Le città con più possibilità

Ma quali sono le regioni in cui sono stati venduti più biglietti? Secondo i dati dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ed elaborati da Agimeg il Lazio è in testa a questa speciale classifica con 1.178.820 biglietti staccati (il 18,8%), seguito dalla Lombardia con 1.054.820 (il 16,8%), terzo posto per la Campania con 608.460 (il 9,7%). In top five anche l’Emilia Romagna, con 577.660 (il 9,2%), ed il Piemonte con 427.560 (il 6,8%). In Top Ten anche Toscana (434.200 e il 6,9%), Veneto ( 401.760 e il 6,4%), Sicilia (330.460 e il 5,3%), Puglia (265.120 e il 4,2%) e Marche (155.600 e il 2,5%). Subito dietro la Liguria (152.840 e il 2,4%), l’Abruzzo (166.800 e il 2,7%), l’Umbria (120.800 e l’1,9%), la Calabria (116.640 e l’1,9%), il Friuli Venezia Giulia (85.700 e l’1,4%), la Sardegna (68.420 e l’1,1%), il Trentino Alto Adige (57.120 e lo 0,9%), la Basilicata (39.060 e lo 0,6%), il Molise (28.120 e lo 0,4%), fanalino di coda la Valle d’Aosta (15.500 e lo 0,2%).

Tra le grandi città, Roma si conferma ancora una volta la capitale per vendita di biglietti: ben 911.390 i tagliandi acquistati, seguita da Milano con 472.260 e da Napoli con 308.620. In top five anche Torino con 249.040 biglietti e Bologna con 209.230. Oltre quota 100 mila tagliandi staccati si piazzano anche Firenze, Frosinone , Salerno, Verona e Brescia.

Le chance per l’Umbria

In questa edizione della Lotteria Italia, in Umbria sono stati venduti 120.800 biglietti. La provincia in cui sono stati staccati più tagliandi è stata Perugia, con 65.000 biglietti, seguita da Terni con 55.800 tagliandi.

Nella scorsa edizione, ricorda l’agenzia Agimeg, in Umbria sono stati vinti complessivamente 25 mila euro, grazie a un biglietto da 25 mila euro venduto a Terni.

Nella storia della Lotteria Italia, il premio più alto finito in Umbria è stato centrato a Fabro (TR) nell’edizione 2018, pari a 1 milione di euro.