Lotteria Italia 2025: estrazione dell'Epifania | Vendite record anche in Umbria | AGGIORNAMENTI - Tuttoggi.info

L’attesa è finita per milioni di italiani che hanno acquistato i biglietti della Lotteria Italia 2025. Questa sera, durante la trasmissione “Affari Tuoi” su Rai 1 dalle 20:35, verranno svelati i fortunati vincitori del primo premio da 5 milioni di euro e degli altri premi di categoria. L’edizione di quest’anno ha registrato un successo straordinario, con 8,6 milioni di biglietti venduti, segnando un incremento del 29% rispetto all’anno precedente.

Aggiornamento delle 21:30

La Lotteria Italia quest’anno avrà 4 categorie di premio, invece delle tradizionali 3. A dichiararlo è stato il direttore dei giochi Mario Lollobrigida.

Per la prima categoria 5 premi milionari da 5 milioni, 2,5 milioni, 2 milioni, 1,5 milioni e 1 milione .

. Per la seconda categoria 25 premi da 100.000 euro.

25 premi da 100.000 euro. Per la terza categoria 50 premi da 50.000 euro.

50 premi da 50.000 euro. Per la quarta categoria 200 premi da 20.000 euro.

In totale saranno 280 i premi in palio contro i 210 della scorsa edizione. In palio un totale di 21 milioni di euro.

Il boom dell’Umbria: una crescita sorprendente

La regione Umbria si è distinta particolarmente in questa edizione, con una performance eccezionale nelle vendite. I dati dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli evidenziano un aumento significativo del 31,5% rispetto all’anno precedente, con 173.660 biglietti venduti. La provincia di Perugia guida la classifica regionale con 93.700 tagliandi (+32%), seguita da Terni con 79.960 biglietti (+31%). Questi numeri testimoniano la crescente fiducia degli umbri nella storica lotteria nazionale.

Innovazione digitale: il successo delle vendite online

Un fenomeno significativo di questa edizione è stata la crescita esponenziale delle vendite online. I biglietti digitali sono passati da 149.706 dell’edizione precedente a 216.903, registrando un incremento del 44,9%. Questo trend riflette la crescente digitalizzazione del settore e la fiducia degli italiani negli acquisti online.

La distribuzione dei premi

L’estrazione dei biglietti vincenti avviene presso la sede dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli a Roma, sotto la supervisione del Comitato ufficiale. Oltre al primo premio da 5 milioni di euro, verranno assegnati premi di seconda e terza categoria, il cui ammontare sarà determinato in base alle vendite totali. Una caratteristica importante della Lotteria Italia è l’assenza di ritenute fiscali sulle vincite, che verranno accreditate integralmente ai fortunati vincitori.

Un progetto sociale: “Disegniamo la fortuna”

Quest’anno la Lotteria Italia si lega nuovamente al progetto “Disegniamo la fortuna”, un’iniziativa sociale che ha visto la partecipazione di artisti con disabilità nella realizzazione delle 12 opere raffigurate sui biglietti. Questa collaborazione sottolinea l’impegno sociale della lotteria nazionale più amata dagli italiani.

Articolo in aggiornamento con i numeri dei biglietti vincenti.