Lotta salvezza, nuova mazzata dagli altri risultati

Il Cittadella batte il Benevento in rimonta, pari al 90' del Cosenza contro il Venezia

Dopo la delusione per la cinquina rimediata a domicilio dal Cagliari, dai risultati del sabato arrivano altre brutte notizie per il Perugia in cerca di una disperata salvezza.

Il Cosenza ha riacciuffato al 90esimo il pareggio (gol dell’ex grifone D’Urso) contro il Venezia, prossimo avversario del Perugia. Un punto che consente ai calabresi di salire a +3 sugli umbri, al terz’ultimo posto.

Scappa il Cittadella, che ha centrato il successo in rimonta sul Benevento fanalino di coda.

In attesa del match tra Palermo e Spal e della gara di domenica tra Parma e Brescia, questa la nuova classifica nella lotta per non retrocedere:

Benevento 32Spal 35 (con una gara in meno)Perugia 36Brescia 38 (con una gara in meno)Cosenza 39Cittadella 41Ternana 43Como 43