L'ospedale di Spoleto ricorda il dottor Luciano Casciola - Tuttoggi.info

Nel 2002 il professor Luciano Casciola portò in Umbria uno dei primi robot chirurgici italiani, una targa per ricordarlo

Sabato 22 aprile, alle ore 11, nell’atrio dell’ingresso principale del presidio ospedaliero “San Matteo degli Infermi” di Spoleto, è in programma una cerimonia commemorativa in ricordo del luminare dottor Luciano Casciola, per molti anni primario della struttura complessa di Chirurgia, scomparso nel dicembre 2021, con l’apposizione di una targa realizzata dalla Direzione Strategica dell’Azienda Usl Umbria 2.

All’incontro saranno presenti, tra gli altri, il direttore generale dell’azienda sanitaria dott. Massimo De Fino, il direttore sanitario dott.ssa Simona Bianchi, il direttore amministrativo dott. Piero Carsili, il direttore del presidio ospedaliero di Spoleto dott.ssa Orietta Rossi insieme ai familiari dell’indimenticato professionista – la moglie Giuliana e le figlie Giulia e Grazia – e ad una rappresentanza di sanitari e colleghi del nosocomio.

Sarà l’occasione per riunirsi in ricordo dello stimato chirurgo che ha scritto una pagina fondamentale della sanità pubblica nazionale e regionale portando in Umbria, nel 2002, uno dei primi tre robot chirurgici italiani.