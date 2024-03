Lorenzo Mariani è un fulmine e vince gara 1 della Formula X al Mugello - Tuttoggi.info

Al volante della Tatuus-Abarth di F4 del Team Racing Gubbio il giovane pilota umbro ha conquistato il primo round del 2024 | Oggi gara 2 alle 16.50 in diretta web

Nel sabato del Mugello Circuit Lorenzo Mariani ha centrato la sua prima vittoria assoluta in carriera sul traguardo di gara 1 del primo round stagionale della Formula X Pro Series.

Un inizio perfetto per la sua seconda stagione nell’automobilismo e nella serie nazionale riservata alle monoposto di Formula 4. Al volante della Tatuus-Abarth preparata dal Team Racing Gubbio, il giovane pilota umbro è stato autore di una partenza fulminea dalla seconda fila, che gli ha consentito di bruciare tutti i rivali fin dal via portandosi in testa alla corsa che ha aperto il campionato 2024. Nei giri successivi Mariani ha dovuto gestire un periodo di safety car e dopo un’ottima ripartenza ha poi saputo mantenere il comando e un ritmo competitivo fino alla bandiera a scacchi, sotto la quale ha conquistato il primo successo stagionale, che al momento gli vale la vetta della classifica generale.

Sul gradino più alto del podio e ai box è scoppiata la gioia del pilota eugubino classe 1999 e dell’intera squadra, capitanata da papà Fabio Mariani nel ruolo di team principal della scuderia umbra. Oggi (domenica 24 marzo) sul veloce e impegnativo circuito toscano, uno dei più probanti e tecnici al mondo, il weekend prosegue con in programma gara 2 della Formula X Pro Series, che completerà il primo round 2024 a partire dalle 16.50. Sempre sulla distanza di 20 minuti, la corsa sarà trasmessa in diretta streaming sui canali social Facebook e Youtube degli FX Racing Weekend, sul sito del campionato e su LiveGP.it.

Lorenzo Mariani ha dichiarato dopo la vittoria: “Siamo davvero contenti per questa affermazione, cercata, voluta e per la quale abbiamo lavorato a lungo tutti insieme durante l’inverno. Ora con la monoposto mi trovo decisamente meglio. Durante la gara ho mantenuto un bel passo e grazie alla costanza, alla gestione e anche a un pizzico di fortuna siamo riusciti a centrare questo fondamentale risultato. L’abbraccio con mio padre e la squadra è stato emozionante, ma ora dobbiamo subito concentrarci su gara 2. Questa vittoria è solo un primo traguardo, non certamente un punto d’arrivo. Dobbiamo continuare a lavorare e migliorare su tutti i fronti come fatto finora se in campionato vogliamo giocarci le nostre chance. La stagione è ancora lunghissima!”.