Lorenzo Barone, il cicloviaggiatore a Palazzo Trinci

Evento organizzato dal Cai Foligno, in collaborazione con il Comune

Il cicloviaggiatore Lorenzo Barone sarà a Foligno per raccontare la sua storia. L’appuntamento è per lunedì 15 maggio alle 20, presso la Sala Rossa di Palazzo Trinci per un evento organizzato dal Cai Foligno, in collaborazione con il Comune di Foligno.

Le imprese di Barone

Lorenzo Barone è un ragazzo di 25 anni originario di Sangemini, va in bicicletta e gira il mondo ha già percorso oltre 93.000 chilometri in 55 Paesi differenti, dormendo sempre in tenda (più di mille notti) o in ostelli da 1 o 2 euro a notte nelle zone più pericolose. Si potrebbe definire come un cicloturista estremo. Oltre il cicloturismo Lorenzo ha affrontato i ghiacciai Islandesi attraversando l’Islanda in solitaria da sud a nord con sci e slitta. Documenta ogni suo viaggio su Instagram, pubblicando oltre panorami, cartelli stradali, persone, anche delle cartine geografiche per aggiornare la sua posizione corrente, vanta 141mila followers. L’appuntamento con Lorenzo Barone promette di emozionare e appassionare.

L’evento è gratuito ed è organizzato dal CAI di Foligno con il patrocinio del Comune di Foligno