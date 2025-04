L’olio di Spello, incontro sul ruolo della cooperativa per la tutela della qualità e del paesaggio - Tuttoggi.info

Sabato 12 aprile Villa Fidelia ospiterà “L’Olio di Spello”, un incontro organizzato dal Frantoio di Spello UCCD per riflettere sull’evoluzione del lavoro cooperativo e sul ruolo centrale della cooperativa nella produzione di olio extravergine di oliva di alta qualità. L’evento rappresenterà anche l’occasione per festeggiare due importanti traguardi raggiunti con l’annata 2024: uno dei suoi record di produzione e la vittoria del premio regionale Oro Verde dell’Umbria per la categoria “Extravergine”.

Un riconoscimento che premia non soltanto la qualità dell’olio, ma anche l’impegno del frantoio nella tutela del paesaggio olivicolo e nella valorizzazione della tradizione olearia come risorsa economica e patrimonio culturale del territorio. La cooperativa, infatti, non si limita alla produzione, ma fornisce ai soci servizi e risorse fondamentali per la cura degli uliveti, contrastando l’abbandono delle colline e assicurando la continuità di una produzione d’eccellenza.

L’appuntamento a Villa Fidelia, patrocinato dalla Provincia di Perugia e dal Comune di Spello, vuole essere un’opportunità per riflettere sull’importanza della cooperazione agricola, sul legame tra qualità e territorio e sulle sfide future per la valorizzazione dell’olio extravergine di Spello. Parteciperanno alla tavola rotonda, moderata dal giornalista Maurizio Pescari, il presidente del Frantoio di Spello UCCD Giulio Pepponi, il sindaco Moreno Landrini, l’agronomo Eugenio Ranchino e inoltre Alessio Cecchetti, presidente della BCC di Spello e del Velino, e Alcide Casini, presidente della Fondazione Perugia, da sempre vicini al tessuto economico e culturale del territorio.