Locale chiuso per 15 giorni a Stroncone, era un ritrovo di soggetti con precedenti penali - Tuttoggi.info

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Locale chiuso per 15 giorni a Stroncone, era un ritrovo di soggetti con precedenti penali

Redazione

Locale chiuso per 15 giorni a Stroncone, era un ritrovo di soggetti con precedenti penali

E' stato chiuso temporaneamente per 15 giorni un pubblico esercizio a Stroncone abituale ritrovo di soggetti con precedenti penali
Mer, 18/03/2026 - 16:50

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Il Questore Abenante ha disposto la chiusura temporanea per 15 giorni di un pubblico esercizio situato nel territorio del Comune di Stroncone. Il provvedimento è stato adottato a seguito di accertamenti svolti dall’Arma dei Carabinieri, che hanno evidenziato come il locale fosse divenuto abituale ritrovo di soggetti con precedenti penali e di polizia, configurando un concreto pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Nel corso dei controlli, effettuati negli ultimi mesi, sono stati identificati avventori gravati da precedenti anche gravi, nonché riscontrate ulteriori criticità sotto il profilo della sicurezza e del rispetto della normativa vigente, tali da compromettere l’incolumità degli avventori e il regolare svolgimento dell’attività.

Il locale era già stato in passato oggetto di analogo provvedimento di sospensione e, più recentemente, sono emerse violazioni in materia di lavoro e sicurezza.  La misura, di natura preventiva, è finalizzata a interrompere una situazione di pericolosità e a tutelare la sicurezza dei cittadini, impedendo che il locale continui a rappresentare un punto di aggregazione per soggetti ritenuti pericolosi.

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