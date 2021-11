Lo stadio di Deruta intitolato a Gianluca Pelli

Domenica alle ore 11 la cerimonia per ricordare il calciatore che ha militato nella squadra locale, nella Ternana, nell’Assisi e nello Spoleto

La Deruta sportiva rende ancora una volta omaggio ai suoi concittadini che hanno lasciato un segno. Dopo l’intitolazione del palazzetto a Domenico Guiducci dello scorso primo maggio, l’Amministrazione comunale ha deciso di dedicare il campo sportivo alla memoria di Gianluca Pelli, indimenticato calciatore derutese con trascorsi, oltre che nella squadra locale, anche nella Ternana, nell’Assisi e nello Spoleto.

L’appuntamento per la comunità della Città della Ceramica è per domenica 14 novembre alle ore 11 all’interno dello stadio. Nell’occasione, oltre al sindaco Michele Toniaccini, saranno presenti tra gli altri, i presidenti dei Comitati regionali di Coni, Domenico Ignozza, e di Figc, Luigi Repace.



“Si tratta di un importante riconoscimento ad un personaggio ben voluto dai concittadini oltre che per le due doti sportive, anche per l’impegno profuso nell’ambito di tante iniziative sul territorio. Era l’amico di tutti, merita di essere di essere ricordato per sempre dai derutesi“, commenta il sindaco Toniaccini, che invita la popolazione a partecipare numerosa al significativo momento commemorativo.