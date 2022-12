Lo chef Jacopo Martellini scelto come influencer di patate Pizzoli

Jacopo Martellini conquista con il sorriso radioso e la sua semplicità, ma anche con una determinazione non comune, che lo porta a soli 19 anni ad inaugurare a Spoleto il suo ristorante – pinseria – gourmetteria “Silver Spuleti”, nel centro storico della città umbra, a due passi dal celebre Duomo (www.silverspuleti.it).

Nel 2021 Jacopo Martellini guadagna il titolo di “più giovane chef al mondo della pinsa romana certificata” (www.pinsaromana.org) e da lì inizia a far conoscere a migliaia di buongustai – anche grazie all’attenzione dei media – le sue squisite pinse – storiche focacce ovali antenate della pizza – che condisce con le eccellenze della cucina umbra.

Sui canali social della Pizzoli S.p.A., lo chef Jacopo Martellini presenta 6 ricette da lui ideate, che vedono come protagoniste le sue pinse romane e le patate Pizzoli per il lancio e la promozione di nuovi prodotti aziendali: dalle patate bianche, perfette per vellutate e purea, alla sfiziosa Patasnella frisé, ottima per guarnire una pinsa con salsiccia; dalle patate Rossana tagliate a spicchi con buccia e cotte al forno, alle patate Pizzoli Iodì, ricche di iodio e ottime da fare lesse, alle golose Patasnella Pizzoli Wow Che Chips!

“Poter collaborare con un’azienda leader nel settore alimentare come Pizzoli, che conosco e apprezzo da quando sono bambino, è per me un onore e un sogno che si realizza – dichiara emozionato Jacopo Martellini – Sono davvero felice di poter prestare il mio volto, in veste di influencer, per questa importante campagna di comunicazione social e di poter dare il mio contributo a lanciare sul mercato prodotti d’eccellenza della Pizzoli S.p.A, presentando le loro celebri patate accanto alle mie amate pinse, declinate in tante sfiziose ricette che conquisteranno i consumatori”.

Da quando è bambino Jacopo Martellini sogna di diventare “il Principe della pinsa romana”. Ha solo 5 anni quando comincia a cucinare – con l’aiuto di nonna Adriana e di zia Uliana – in veste di piccolo chef ai fornelli. Di lì a poco scoprirà, in una calda serata romana insieme ai genitori Simona e Paolo – da sempre legati per motivi familiari e lavorativi alla Capitale – la bontà della pinsa in un localino di Trastevere. E’ amore al primo assaggio, e la vita di Jacopo cambierà per sempre.

La crescita esponenziale della pinsa romana inizia a registrarsi circa 14 anni fa, intorno al 2007. Il successo di questa focaccia “gourmet” – considerata un “antenato” della pizza – ha superato i confini del Centro Italia ed è sempre più consolidato anche nel resto della penisola – con oltre 150 pinserie certificate – e all’estero. Oggi si contano più di 7mila pinserie certificate in tutto il mondo, e migliaia di clienti consapevoli delle caratteristiche e dell’unicità del prodotto. La pinsa romana – croccante nei bordi e morbida all’interno – è un piatto sfizioso e goloso come la pizza ma, rispetto ad essa, è più digeribile e meno calorica, con il 20-30% in meno delle calorie di un normale impasto di pizza. Questo, grazie ad una maggiore quantità di acqua (fredda) nell’impasto (circa l’80% rispetto al 50-60% della pizza) e ad una lievitazione che va da un minimo di 48 fino a 72 ore, che conferisce al prodotto fragranza e leggerezza.