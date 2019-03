Liviana e Aldo festeggiano 50 anni di matrimonio…con una mostra

Con il patrocinio del Comune, è in programma da sabato 23 a domenica 31 marzo, alla ‘Galleria della Porta’ in Corso Garibaldi, una singolare mostra espositiva dal titolo “Hobb’in Mostra” (inaugurazione sabato 23 marzo, ore 18.30).

Gli artefici dell’esposizione sono Liviana Morelli e Aldo Sartori, che hanno scelto un singolare modo per celebrare 50 anni di matrimonio. Le nozze d’oro sono un bel traguardo, personale e pubblico, al quale in genere si dedicano sontuosi festeggiamenti. Invece, Aldo e Liviana preferiscono rendere omaggio ai loro 18.250 giorni o alle 438 mila ore – questo il calcolo del tempo trascorso insieme – raccontando il cammino condiviso dal 1969 al 2019, con il frutto dei loro interessi: il tombolo per Liviana, la pittura per Aldo.

E così si potranno ammirare per la prima volta i circa 60 pezzi che, anno dopo anno, hanno arricchito le stanze della casa o sono stati regalati e che oggi tornano a ricomporre la raccolta. “Abbiamo voluto sottolineare, anche con il titolo, che il nostro è stato ed è puro divertimento – commentano insieme – senza nessuna pretesa di ‘arte blasonata’. Il risultato lo lasciamo giudicare a chi vorrà visitare l’esposizione. Abbiamo deciso di fare questo regalo più a noi stessi che ad un eventuale pubblico, anche se certo condividiamo il piacere con parenti e amici”.

Ma come è nata questa passione? Liviana ha coltivato la vena artistica a metà degli anni ’60, mentre frequentava l’Istituto d’Arte, quando ancora esistevano laboratori di varia bravura manifatturiera e si insegnava davvero ‘l’intelligenza delle mani’ alle future generazioni. “Poi la vita ha preso le sue strade – racconta – il matrimonio, la famiglia e altre occupazioni hanno assorbito tutto il tempo. Finché un giorno di fine anni ’90 incontrai la mia insegnante di tombolo dell’Istituto d’Arte, che mi confidò l’idea di costituire un gruppo per riprendere confidenza con quell’arte. Da quel momento ci vediamo, almeno una volta a settimana, assieme ad altre appassionate per realizzare opere sul tombolo”.

Aldo, invece, fin da ragazzino amava disegnare e colorare, insieme ai fratelli, soprattutto l’adorato Alessandro che impiegherà poi il suo ingegno nella regia televisiva prima e nell’editoria di pregio successivamente, creando veri capolavori di arte libraria con il marchio ‘unaluna’: “E’ una passione che ha accompagnato tutta la mia vita, tra alti e bassi, lavoro e impegni, tra cui la parentesi parlamentare. A volte, questa inclinazione si sopiva e poi riesplodeva all’improvviso ma davvero senza ambizioni particolari se non il puro diletto. Acquarello e olio sono le tecniche pittoriche che uso di più, in genere prediligo i piccoli formati che si presentano come istantanee di paesaggi, atmosfere suggestive, ritratti di persone a me care, seguendo le orme dell’impressionismo e del paesaggismo italiano”. Fra l’altro, di comune accordo, i coniugi faranno un omaggio speciale al Comune di Gubbio: lo stemma realizzato a tombolo da Liviana, una creazione di preziosa raffinatezza materica che andrà ad arricchire la raccolta pubblica di cimeli.

