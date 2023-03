Liti tra vicini, 65enne denunciato per minacce e danneggiamento - Tuttoggi

Liti tra vicini, 65enne nei guai.

Dopo l’ennesimo litigio con la vicina, un quarantenne si è visto insultare e minacciare da un altro vicino, italiano di 65 anni, con il quale i rapporti erano tesi da tempo per dissidi condominiali legati al consumo dell’energia elettrica. E per questo l’uomo, che oltre a insultare e minacciare il vicino più giovane ha anche colpito con un calcio il portone dell’abitazione di quest’ultimo, è stato denunciato per il reato di minacce e danneggiamento.