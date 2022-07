Liti e spaccio vicino a un locale, il questore lo chiude per 15 giorni

L'esercizio di vicinato in via del Macello era già stato chiuso per 30 giorni | Ma sono proseguiti gli episodi di violenza e criminalità

Liti e spaccio vicino a un locale in via del Macello, il questore lo chiude per 15 giorni. Il provvedimento è stato adottato a seguito di una serie di disordini avvenuti gli scorsi mesi che avevano visto coinvolti alcuni avventori. Circostanze che avevano generato grande preoccupazione tra i cittadini, provocando un profondo senso di paura nei residenti della zona e limitando persino la libertà di uscire dalle proprie abitazioni in sicurezza.

Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, infatti, in diverse occasioni, erano intervenuti a seguito di segnalazioni di liti e dello spaccio di stupefacenti all’interno e nelle immediate adiacenze del locale.