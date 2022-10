Lite tra moglie e marito "geloso", lei chiama Polizia | Al 58enne sequestrate armi e munizioni - Tuttoggi

L'uomo avrebbe minacciato e aggredito fisicamente la moglie, gli agenti lo hanno denunciato per detenzione abusiva di armi e munizioni

Animata lite tra coniugi in un’abitazione di Città di Castello, dove la scorsa notte è dovuta intervenire la Polizia, chiamata dalla donna. Quest’ultima ha riferito agli agenti, giunti sul posto, come il rapporto con il marito fosse in crisi per via della gelosia ossessiva di lui che, poco prima, l’avrebbe aggredita fisicamente e minacciata.

L’uomo è risultato anche detentore di armi con relativa licenza, motivo per cui i poliziotti lo hanno identificato e sottoposto agli accertamenti di rito. È emerso che il 58enne era titolare di 9 fucili, una pistola e 50 cartucce, anche se nell’abitazione vi erano solo due fucili. Sentito in merito dagli agenti l’uomo ha spiegato di aver trasferito le restanti armi in una casa in campagna, senza però avvisare l’Autorità di Pubblica Sicurezza.