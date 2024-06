Lite sull’autobus, doveva essere ai domiciliari: arrestato

La polizia è intervenuta a Strozzacapponi, per uno schiaffo dato a un altro passeggero: il 52 dovrà rispondere anche di oltraggio a pubblico ufficiale

Lite sull’autobus, ma doveva essere ai domiciliari. Venerdì sera gli agenti della polizia di Stato di Perugia, intervenuti in via Strozzacapponi per una segnalazione di aggressione a bordo di un autobus, hanno arrestato un cittadino italiano, classe 1971, gravato da numerosi precedenti di polizia, per il reato di evasione.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno rintracciato l’uomo che, avvicinato, ha fin da subito tenuto un atteggiamento poco collaborativo, iniziando ad insultare gli agenti.

Sottoposto a controllo, è emerso che il 52enne era gravato dalla misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa dal Tribunale di Perugia lo scorso 4 giugno.

Gli operatori hanno quindi sentito la vittima che ha riferito di aver avuto una lite con l’uomo che, nell’occorso, l’ha colpita con uno schiaffo. Per questi motivi, al termine delle attività di rito, il 52enne è stato tratto in arresto per il reato di evasione; nei suoi confronti è scattato anche il deferimento in stato di libertà per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale.