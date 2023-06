Lite in vacanza per motivi passionali, interviene la polizia - Tuttoggi.info

Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Assisi, a seguito di chiamata pervenuta al Numero Unico di Emergenza, sono intervenuti presso una struttura ricettiva a Santa Maria degli Angeli dove era stata segnalata una lite tra due persone.

A richiedere l’intervento della Polizia di Stato è stata una donna, identificata come una cittadina straniera, di 46 anni, spaventata dall’atteggiamento aggressivo del compagno, anch’esso cittadino straniero di 52 anni.

Giunti sul posto, gli agenti della Squadra Volante hanno preso contatti con la richiedente, la quale ha riferito di aver avuto un’accesa discussione per motivi passionali con il compagno che, in seguito, era degenerata passando dalle parole alle vie di fatto. A quel punto, aveva deciso di chiamare la Polizia di Stato.

Gli operatori, constatato che nessuno dei due litiganti necessitava di cure mediche, dopo averli resi edotti delle loro facoltà di legge, hanno invitato la donna – che nel frattempo aveva deciso di allontanarsi dall’alloggio e di trascorrere la notte in un’altra stanza – a richiamare in caso di necessità.

Al termine delle attività di rito, i poliziotti hanno inserito l’evento nell’applicativo interforze SCUDO che integra i sistemi operativi multimediali e informativi già in uso alle Forze di Polizia consentendo di evidenziare i precedenti interventi degli equipaggi nei confronti di vittime di lite, o violenza, anche nei casi in cui non sia stata proposta denuncia o querela.